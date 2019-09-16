عاجل.. القوات البحرية تنقذ يختا على متنه 26 سائحا من الغرق

أنقذت القوات البحرية "يخت سياحي" قبل تعرضه للغرق، كان يحمل على متنه 38 فردا، بينهم 26 سائحا، وطاقم اليخت المكون من 12 فردا.

وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة، بتأمين المسطح المائي لقاعدة البحر الأحمر البحرية، لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.

ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، وتم إجلائهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية.