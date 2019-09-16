مع ضيق الوقت يحتاج الكثيرون إلى طرق ووسائل سريعة لإنجاز بعض مهامهم، خاصة عند التجهيز للسفر، فيلجأون لحجز تذكرة الطيران عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة مصر للطيران، وتستعرض "الوطن" خطوات ذلك تسهيلا على المسافرين:

- اختيار البلد "الوجهة".

- اختيار تفاصيل الرحلة "المعاد، والدرجة".

- اختيار أحد العروض التي تقدمها الشركة.

- تسجيل البيانات كرقم الهاتف والإيميل.

- اختيار الطريقة التي يتم بها تسديد قيمة التذاكر.

الشروط العالمة التي يجب أتباعها

تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد الإقلاع المحدد، وتنتهي قبل 90 دقيقة من موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

تتاح خدمة إنهاء إجراءات السفر في الوقت الراهن للركاب حائزي التذاكر الالكترونية المؤكدة الحجز.

يمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب فيتعين عليهم التوجه إلى "كاونتر" مصر للطيران الخاص "بإسقاط الأمتعة" قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

تُغلق البوابات قبل 30 دقيقة من موعد الإقلاع.

التأكد من وصولك إلى بوابة الصعود قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة ليتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية.

في حالة استخدام استراحة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، تقدم بطاقة الصعود المطبوعة لموظف الاستقبال.

يجب تقديم بطاقة الصعود مع بطاقة شخصية بها صورة فوتوغرافية كإثبات شخصي للجهات الأمنية ولموظفي خدمات العملاء بالمطار.