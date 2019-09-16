أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل تحياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، موجّها الشكر له وللشعب الكويتي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت.

وأشاد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

وثمّن رئيس مجلس الأمة الكويتي دور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.

وتابع المتحدث الرسمي أنّ اللقاء شهد مباحثات في مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، وأكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور الهام للكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.