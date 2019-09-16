تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، عيادة الرمد بالمستشفيات الجامعية، حيث اطمئن على سير العمل والرعاية المقدمة للمرضى، يرافقه د. ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ود. ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من الأطباء.

وأشاد د. شعلان بانضباط العمل والتزام الأطباء وأطقم التمريض بتوفير أقصى رعاية صحية ممكنة للمرضى والعلاج اللازم. مؤكدا علي أن هناك جهودا متواصلة للنهوض بالمستشفيات الجامعية وتقديم خدمة متميزة لمواطني محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة مما سيكون له الأثر في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.