لقى عجوز مصرعه، اليوم، عقب حدوث تصادم بين دراجته النارية، التى كان يقودها، مع سيارة ملاكي أمام مدخل مدينة كفر شكر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد مصرع "مجاهد . م . ش" 75 سنة، مقيم بقرية كفر مروان أثناء قيادته دراجة نارية اصطدمت بسيارة ملاكي رقم "639 ص . ص . ف"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن السيارة اصطدمت بالدراجة النارية أمام مدينة كفر شكر في اتجاه مدينة المنصورة، وتم تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.