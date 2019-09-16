صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم اليوم، أوراق اعتماد 10 سفراء جدد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السفراء الجدد هم:

- إيفهين ميكيتينكو سفير جمهورية أوكرانيا.

- وينفريد ني أوكاي هاموند سفير جمهورية غانا.

- تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار.

- لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية.

- سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.

- ميكو هالياس سفير جمهورية إستونيا.

- لينا ناتاشا ليند سفيرة مملكة النرويج.

- صديق سباهيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك.

- نيكولاوس جاريليديس سفير جمهورية اليونان.

- دومينيك جوه كيان سويي سفير جمهورية سنغافورة.

ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد، متنميًا لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.