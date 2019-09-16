"تعليم الفيوم": إحالة مدير مدرسة للتحقيق وإنذار لمسئول بمدرسة أخرى

قرر محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة مدير مدرسة الشهيد عبدالمنعم أحمد محمد عباس، بإدارة سنورس التعليمية للتحقيق، بسبب وجود الدراجات البخارية، والرواكد الخشبية بالمدرسة، وعدم نظافة فناء المدرسة والحمامات، وعدم تواجد طفايات الحريق.

كما أشاد القائم بالأعمال، بتفعيل الأنشطة التربوية واستخدام الوسائل التعليمية، ومسرح العرائس داخل قاعات رياض الأطفال، وناقش التلاميذ علمياً على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، وشدد على معلمي الصفوف الأولى بضرورة زرع روح الولاء والانتماء في نفوس التلاميذ منذ الصغر.

ونبه القائم بالأعمال، على إدارة المدرسة بضرورة تسليم الكتب الدراسية فوراً لجميع التلاميذ دون التقيد بالمصروفات الدراسية، وكذلك الاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية.

وأنذر خلال تفقده مدرسة جرفس للتعليم الأساسي بسنورس، مسئول التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، بسبب عدم انضباط الإشراف اليومي بالمدرسة، وعدم وجود الطفايات، ووجود دراجات بخارية بالمدرسة، وكذلك تواجد الرواكد الخشبية.

كما شدد محافظ الفيوم، على إدارة المدرسة بضرورة الإشراف المستمر على التلاميذ أثناء الدخول والخروج وخلال اليوم الدراسي، ونظافة الحمامات والفصول الدراسية، وعدم دخول الدراجات البخارية للمدرسة.