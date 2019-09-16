تجولت سيارات قافلة الهلال الأحمر المصري، المنفذة لمبادرة اليونيسف، اليوم الاثنين، على بعض مدارس إدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، لتوزيع الألعاب والهدايا والأدوات المدرسية على الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وقال أحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، إن القافلة وزعت الأدوات المدرسية والألعاب التعليمية على 6 مدارس للتعليم الأساسي من إجمالي 125 مدرسة، موضحا أن تلك المدارس هي "الزهراء، و30 يونيو، والعبور، والمجمع التعليمي، والمروة، ونجيب محفوظ".

وأوضح أن الأدوات المدرسية تضمنت مقاعد وألعاب تعليمية لرياض الأطفال وأدوات رياضية وأجهزة موسيقية وأدوات زراعية ووسائل تعليمية ودفاتر تحضير للمدرسين.