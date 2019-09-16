افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مشروع صرف صحي الشيخ ركاب بقرية الجبلاو، بحضور الدكتور أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، واللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب، ومسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات الشعبية وأهالي القرية.

وأوضح الهجان أن المشروع يشمل محطة رفع وخط طرد بطول 5.5 كم، وقطر 400 مليمتر، يصل بين محطة الرفع ومحطة المعالجة الرئيسية بالجبلاو، وشبكات انحدار بطول 22 كم بتكلفة مالية إجمالية تصل لـ20 مليون جنيه.