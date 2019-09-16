ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم، القبض على تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز الدلنجات، وبحوزتهم 1797 قرص ترامادول، وقطعة حشيش تزن 100 جراما، وسيارة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بورود معلومات تفيد بقيام "محمد. ع. ج"، 31 عاما، مقيم بدائرة المركز، و"عبدالباري. ص. م"، 31 عاما، و"عبدالرحمن. ن. ه"، 21 عاما، و"إبراهيم. م. م" 31 عاما، وجميعم مقيمون بمحافظة مطروح، بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز الدلنجات، والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم.

وبتقنين الإجراءت وعقب استئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم سيارة تحمل لوحات رقم "س. ر. ي 1724"، و1797 قرص ترامادول، وقطعة بُنية يشتبه في كونها مخدر الحشيش تزن 100 جراما، و3 طبنجات 9 مم، و9 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 84 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة.

وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار محمد زايد وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد رجب، مدير نيابة الدلنجات، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.