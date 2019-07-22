قرر المستشار أحمد الجعيدي، رئيس محكمة الدلنجات الجزئية بالبحيرة، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل طالب يعمل داخل صيدلية، بسبب شراء مواد مخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة الدلنجات، أجرت المعاينة التصويرية لجريمة مقتل طالب بالصف الثالث الإعدادي، يعمل بصيدلية، على يد عامل، حيث قام المتهم بتمثيل الجريمة، وتبين من خلال المعاينة، أنه كان دائم الذهاب الى تلك الصيدلية لشراء المواد المخدرة، ومع رفض المجني عليه إعطاءه إياها لعدم دفعه أي مقابل، غافله وسدد له عدة طعنات من "سكين" كان بحوزته، وسرق المواد المخدرة وبعض النقود، ثم فر هاربًا.

وتمكن ضباط المباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف غموض العثور على طالب مذبوح داخل صيدلية بعزبة قمحة التابعة لمركز الدلنجات، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، "أيمن.ع.ا"، 26 عاما، عامل، مقيم في منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، وأنه قتل "عبدالله. أ. ع"، طالب بالصف الثالث الإعدادي، خلال عمله بصيدلية "ع. ع"، بسبب تعاطي المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وحُرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.