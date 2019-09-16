واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية باليمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، وذلك بقصفها بالمدافع الثقيلة لمواقع القوات المشتركة ومناطق سكنية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن في إطار خطة ممنهجة وسعي واضح لنسف جهود السلام الأممية في محافظة الحديدة، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأطلقت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها المختلفة صوب مواقع تمركز جنود القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بشكل مكثف وعنيف، كما فتحت قناصة الميليشيات النار من مناطق تمركزها على المواقع في شارع الخمسين وبمحاذاة كلية الهندسة وفي شارع 7 يوليو ومواقع أخرى شرق مدينة الصالح.

ولم تتوقف الميليشيات الإرهابية الحوثية عن ممارسة عمليات القصف والاستهداف على مواقع القوات المشتركة وبشكل يومي، في ظل تخاذل وصمت أممي مُطبِق تجاه تلك الانتهاكات السافرة التي تسعى من خلالها الميليشيات المدعومة إيرانياً إلى نسف عملية السلام في الحديدة.

ولم تلتزم ميليشيات الحوثي بهدنة وقف إطلاق النار منذ توقيع اتفاق تهدئة بالعاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، حيث استهدفت المواقع "المشتركة" شرق وشمال مديرية الدريهمي، وشنت قصفاً عنيفاً ومتجدداً على مواقع القوات المشتركة في الجهة الشرقية لمدينة ومديرية التحيتا جنوبي الحديدة.