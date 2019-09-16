قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر ستحقق اكتفاء ذاتيا لمحاصيل الأرز عام 2020، ولن تستورد "ولو حبة أرز واحدة"، كما أن الأسعار لن تزيد عن 8 جنيهات للكيلو الواحد.

وأضاف أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن فدان الأرز الواحد ينتج حاليا كميات تتراوح من 3 ونصف لـ 4 أطنان، كما لا يكلف الفلاح أكثر من 5 آلاف جنيهًا.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن زراعة كميات كبيرة من الأرز سبب انخفاضا في أسعاره مقارنة بالعام الماضي، والذي شهد ارتفاعا تراوح ما بين 10 و15 جنيها للكيلو الواحد، بعد تخصيص الوزارة مساحة 724 ألف فدان لزراعته، بينما خصصت مساحة مليون و74 ألف فدان العام الجاري.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كميات من الأرز تكفي حتى العام المقبل، لافتا إلى أن مصر تستهلك 3 ونصف مليون طن من الأرز سنويا.