قال أحمد شريف رئيس مجلس إدارة شركة برايم سويف ونقيب الفلاحين بمحافظة بني سويف، إن الفلاح عصب الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه يعاني مع الكثير من المشكلات، تبدأ من مدخلات الإنتاج وفترة ما بعد الحصاد.

وأضاف شريف، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "نطالب الدولة بالاتجاه إلى الزراعة التعاقدية بشكل متكامل، بدأنا في برايم سويف بمساعدة صغار الفلاحين، حيث نعمل على حل مشكلاتهم مثل مشكلات الري".

وتابع، أن مشروع برايم يتبعه نحو 13 جمعية لتقديم عدد من الخدمات للفلاحين: "نقدم المنتجات من الحقل إلى المستهلك، فنحن نعمل على عدم التعامل مع الوسطاء، ولذلك فإن الزراعة التعاقدية هامة لمعرفة حاجة السوق وإنتاج المنتجات على أساسها".

وطالب نقيب الفلاحين بمحافظة بني سويف، بأن تكون وزارة الزراعة "سيادية"، مشيرًا إلى أنها لا تقل أهمية عن وزارتي الداخلية والخارجية: "نحن عصب الاقتصاد ومن يملك غذاءه يملك قراره".

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة برايم سويف بتقسيم أراضي مشروع المليون ونصف فدان على صغار الفلاحين، إلى جانب الشركات الكبرى، والاهتمام بالمدارس الزراعية أيضًا.