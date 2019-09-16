أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية مزادا علنيا لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية يوم 23 سبتمبر الجاري كالتالي..

سيارات جهات حكومية

ماركات شيفروليه، ميتسوبيشي، نيسان، مرسيدس، فورد، تويتوتا، فيات، داتسون.

بضائع جهات حكومية

أجهزة كمبيوتر، حديد، مستلزمات طبية، قطع غيار سيارات، ثلاجة، بلاستيك، كشافات إنارة، نحاس.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

ويتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد ويكون البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد وثمنها 400 جنيه، ويجب أن تكون بصحبة المزايد وقت دخول قاعه المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.