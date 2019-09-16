قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي خلال استقباله سلمان بن حمد ولى عهد البحرين، أنه "علينا أن نعرف أولا من المسؤول عن استهداف المنشآت النفطية في السعودية".

وأوضح ترامب أن أمريكا مستعدة لمواجهة النزاعات أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، ولفت إلى أن الخيار الدبلوماسي لم يستنفد بعد مع إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي أن السعودية لديها معلومات كثيرة حول من يقف وراء هجوم أرامكو قائلا "لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو".

ونوه ترامب إلى أنه سوف يتم الإعلان قريبا عن مصدر الاعتداءات على منشأتي النفط في السعودية ،قائلا "من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية"

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق النووى الذي وقعته الإدارة السابقة كان أشبه بكارثة

وتابع "إيران تعاني أزمات اليوم أكثر مما كان لديها قبل سنتين