شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، بالإشتراك مع مركز الشرطة حملة إغلاق وتشميع مستشفى الزهراء الخاصة.

وكانت شكاوى عدة قدمت من قبل المترددين على المستشفى لمديرية الصحة ضد إدارتها بعد تكرار وقائع سقوط المصعد بالمرضى وذويهم.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، لـ "الوطن" إن مستشفى الزهراء صادر بشأنه قرار إغلاق وتشميع منذ 22 يونيو الماضي، ولم ينفذ.

وأضاف "طلحة" أن الوزارة مسئولة فيما يخص عدم ترخيصها التي لم تستكمل، وجرى تنفيذ القرار اليوم بناء على ذلك، موضحا أن واقعة سقوط المصعد من شأن النيابة العامة.