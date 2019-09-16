تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الإثنين، حسبما أفادت قناة "العربية" نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيراً إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.