بدأ الفنان محمد ثروت حواره مع الإعلامي عمرو أديب، بلقطة كوميدية تمثلت في ارتدائه نظارة مضيئة، خلال حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وحكى ثروت عن المواقف التي مر بها بسبب اسمه نظرًا لتشابهه مع المطرب محمد ثروت، "كل لما مدرس في ابتدائي يقولي اسمك ايه أقوله محمد ثروت يرد يقولي مش هتغني لنا حاجة وفين هاني شاكر؟".

وأشار إلى أنه فكر في تغيير اسمه، وبالفعل كتب اسمه على تتر أحد الأعمال "ثروت سعيد" نظرا لأن اسمه الحقيقي محمد ثروت سعيد، ولكن نزل اسمه بعدها على التترات محمد ثروت ولم يحاول تغييره مرة أخرى.

وأوضح ثروت أنه حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس لافتًا أنه حصل على البكالوريوس في 7 سنوات بسبب حبه للمثيل: "كنت بسقط عشان أمثل مسرح لان فيه في الجامعة مسرحيتين في السنة واحدة ذاتي بيخرجها طالب والتانية كبرى بييجي لنا مخرج من معهد الفنون المسرحية أو مخرج مشهور".

وأشار ثروت أنه ظل لمدة 3 سنوات يحضر إمتحان الـ3 مواد الأخيرة ويكتب اسمه في ورقة الإجابة ويتركها فارغه ليعيد السنة على 3 مواد فقط.

وأكد ثروت على حبه للتمثيل الكوميدي وأنه حتى أثناء مشاركته في بعض الأدوار التراجيدية في مسرح الجامعة كان يضع لمسته الكوميدية على المشهد مشيرًا أن حبه للكوميديا نابع من داخله لأنه يريد أن يرى الناس سعيدة.

وحكى ثروت عن كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام مشيرا إلى أن الزعيم شاهده في مسرحية "قهوة سادة" التي قدمها على مسرح مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال مشيرًا أن الزعيم عادل إمام وصفه بالعفريت: "الأستاذ عادل إمام قال لرامي إمام ده عفريت.

واعتبر الفنان محمد ثروت أن الفنان الكوميدي مظلوم في مصر ولا يحصل على أي جوائز، واستعرض فيديو من داخل مكتبه المليئ بصور الشخصيات التي قدمها وبعض الكتب وجهاز بلاي ستيشن وجهاز فيديو جيم وبعض الألعاب والملابس للشخصيات التي قدمها في أعماله الفنية.

وحكى ثروت موقفا كوميديا حدث مع نجله سليم، حيث كان يجلس مع زوجته وابنه في أحد المقاهي وجاءت فتاة لتلعب من الطفل وتسأله عن اسمه ليجيبها "سليم" وسألته عن وظيفة والده "بابا بيشتغل ايه"، ليرد عليها سليم "بابا حرامي"، لافتا إلى أن ذلك حدث بسبب مشاهدة الطفل له وهو يقدم بدور حرامي في مسلسل "خفة يد".

وعن علاقته بزوجته، قال إنها تعمل معه مديرة لأعماله، مؤكدًا سعادتها بالعمل معها مضيفا، "أنا سعيد بالشغل معاها وأنا عايز أعيش يا أستاذ عمرو".

وروى ثروت موقفا كوميديا حدث مع زوجته بسبب المانجو، "أول مرة إديت ميعاد لمنى في كافيه طلبت لها مانجة ولما جت شاورت للويتر عشان يجيب المانجو وهو بيحطها راحت خابطة الكوباية موقعاها عليا وأكلت المانجة كلها من على القميص وقولت للراجل معلش أصل المدام مبتحبش المانجة".

وأكد ثروت أنه يشجع نادي الزمالك نظرًا لأن والده كان يشجعه، "أبويا الله يرحمه كان زمالكاوي وكنت بقعد جنبه أشرب بيبسي وآخر جيل فاكره في الزمالك هشام يكن وأشرف قاسم وأيمن منصور".