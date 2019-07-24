قال الفنان محمد ثروت، إن هناك عدد كبير من الفنانين الكوميديين ينجحن دائمًا في رسم الضحكة على شفاهه مثل الفنان سمير غانم، وعادل إمام، ومحمد هنيدي، وأحمد حلمي.

وأضاف ثروت، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لا يوجد نص يعمل عليه الممثل تكون ماهيته الضحك من أول العمل إلى أخره ولكن يجب على الممثل إضفاء شخصيته وتطويره عليها "لازم الآقي كلام يضحك ويكون لايق على الموقف".

وأوضح ثروت، أن الفنان سمير غانم في ذاته مدرسة لا يوجد قبله أو بعده في الساحة الكوميديه "عمل مدرسة تانية غير اللي فاتوا خالص.. وبيهتم بالتفاصيل".