في عيد ميلادها.. علامات سينمائية بارزة في مسيرة عبلة كامل

تمتلك موهبة حقيقية، وضعتها وجها لوجه مع عمالقة التمثيل حتى حازت البطولة المطلقة، لتقدم العديد من الأدوار المميزة خلال مشوارها الفني، بالتعاون مع كبار المخرجين.. إنها الفنانة عبلة كامل، التي بدأت حياتها الفنية بمسرح الطليعة ومن ثم يقدمها الكاتب لينين الرملي في مسرحية "عفريت لكل مواطن" عام 1988 أمام الفنان نبيل الحلفاوي، ويستمر التعاون بينهما بعد ذلك بمسرحيات عديدة مثل "وجهة نظر، الحادثة"، لتحقق عبلة كامل نجاحا كبيرا وتحتل مكانة كبيرة في قلوب الجماهير وتنطلق بعد ذلك في السينما والدراما التليفزيونية.

وفي عيد ميلادها تستعرض "الوطن" أبرز الأفلام السينمائية التي قدمتها عبلة كامل خلال مشوارها الفني وتعاونت فيه مع كبار المخرجين:

الوداع يا بونابرت

قدمت الفنانة عبلة كامل أول أفلامها السينمائية عام 1985 مع المخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "الوداع يا بونابرت" وجسدت من خلاله شخصية "زوجة بكر" أحد أبطال الفيلم، ويسرد الفيلم مرحلة تاريخية من تاريخ مصر وهي حينما إحتلت قوات نابليون بونابرت الإسكندرية في القرن الثامن عشر وأبرزت قصة أسرة تركت الإسكندرية هربا من الحملة إلى القاهرة ويتفرق أبناء الأسرة هناك من يتعامل مع الفرنسيين وأخر يؤمن بمقاومتهم.

اليوم السادس

في العام التالي 1986، تعاونت عبلة كامل مرة أخرى مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس"، الذي تناول قضية انتشار مرض الكوليرا في أربعينيات القرن الماضي ويسرد حياة "صديقة" سيدة بسيطة تخاف على إبنها من إصابته بالمرض، جسدت عبلة كامل في الفيلم دور طبيبة وشاركها البطولة كل من "حمدي أحمدي، داليدا، محمد منير ومحسن محيي الدين".

يوم مر ويوم حلو

عام 1988 قدمت عبلة كامل مع الفنانة فاتن حمامة والمخرج خيري بشارة فيلم "يوم مر ويوم حلو" والذي يسرد حكاية عائشة السيدة التي توفي زوجها وترك لها خمسة أبناء، ويقيمون بمنزل العائلة المتواضع، ودوما ما تعاني للحفاظ على بيتها وأسرتها، جسدت عبلة كامل شخصية الإبنة "سعاد" خلال أحداث الفيلم.

صراع الأحفاد

من المعروف عن الفنانة عبلة كامل إختيارها لأدوراها بدقة شديدة ودوما ما تسعى لتجسيد الشخصيات المختلفة ومن تلك الأدوار كان تجسيدها لشخصية "الخادمة" خلال أحداث فيلم "صراع الأحفاد" بما تحمله الشخصية من بساطة وتلقائية وبالرغم من أنه يبدوا أن حجم الدور صغيرا إلا أنه إستطاعت عبلة كامل تجسيده بشكل جعل الجمهور يتعاطف مع الشخصية بشكل كبير.

الفيلم للمخرج عبد اللطيف زكي ومن تأليف كرم النجار ومن بطولة "نور الشريف، صلاح السعدني، نورا وحسن حسني".

سيداتي آنساتي

في عام 1989 قدمت عبلة كامل مع المخرج الكبير رأفت الميهي والفنان محمود عبد العزيز تجربة سينمائية مختلفة أقرب إلى الفانتازيا والتي إشتهر بتقديمها المخرج رأفت الميهي في أغلب أفلامه بفيلم "سيداتي أنساتي".

وجسدت عبلة كامل خلال أحداث الفيلم شخصية "أمال" طبيبة الأسنان التي تتزوج محمود عبد العزيز مع ثلاثة من أصدقائها، شارك في بطولة الفيلم "معالي زايد، عائشة الكيلاني، صفاء السبع ويوسف داوود".

هيستريا

عام 1998 قدمت الفنانة عبلة كامل واحد من أهم أدوارها السينمائية على الإطلاق وهو تجسيدها لشخصية "وداد" خلال أحداث فيلم "هيستريا" أمام الفنان الراحل أحمد زكي، ومنذ الوهلة الأولى ترى بأنه لا تصلح أي فنانة أخرى لتجسيد شخصية "وداد" الفتاة البسيطة الرومانسية التي تأخذ الحياة من خلال إحساسها فقط ونجحت عبلة كامل في تقديم تلك الشخصية التي ظلت حاضرة في أذهان الجمهور حتى الأن.

الفيلم للمخرج عادل أديب ومن تأليف محمد حلمي هلال وبطولة "شريف منير، سامي العدل، نجوى فؤاد وعبد الله فرغلي".

عرق البلح

قدمت الفنانة عبلة كامل مع المخرج رضوان الكاشف فيلم "عرق البلح" عام 1999، أمام كل من شيريهان والفنان القدير حمدي أحمد، ويعتبر الفيلم من أهم التجارب السينمائية المختلفة ويسرد حكاية قرية فقيرة بالصعيدويدعوا رجل غريب الناس فيها إلى السفر للعمل بدول الخليج، فيسافر جميع الرجال ماعدا الجد وحفيده أحمد الذي تنشأ علاقة بينه وبين إحدى بنات القرية تدعى سلمى نتج عنها حمل الفتاة وتستمر أحداث الفيلم، وجسدت عبلة كامل خلال أحداث الفيلم شخصية "سليمة".

قدمت عبلة كامل خلال مسيرتها الفنية ما تجاوز الـ100 عملا فنيا تنوعت ما بين السينما والدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات، لتحقق نجاحا كبيرا وتضع إسمها في تاريخ الفن المصري بحروف من نور.