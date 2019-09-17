يحدث اليوم.. أبوالغيط يتوجه إلى الخرطوم وعروض مهرجان القاهرة للمسرح

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه إلى الخرطوم

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الخرطوم للقاء عدد من القيادات السودانية في سياق الدعم الذي تقدمه الجامعة لجمهورية السودان وخاصة خلال المرحلة الانتقالية في أعقاب التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث عنف مسجد الفتح"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 46 متهمًا في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، وذلك بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان عددا من المشروعات في المحافظة

يفتتح وزير الشباب والرياضة ويرافقه محافظ الفيوم اللواء عصام سعد، عددًا من المشروعات بالمحافظة.

حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل أوركسترا الموسيقار عمر خيرت، في الثامنة مساء.

ورشة عمل (الطرق على النحاس) للأطفال بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة عمل تحت عنوان (الطرق على النحاس)، والتي تستهدف الأطفال من عمر 6 سنوات وحتى 12 عاما، بمشاركة 20 طفلا، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبحضور جلال حشمت مدرب الفنون النحاسية في الوزارة.

ندوة (جماليات السرد الرقمي في المسرح المعاصر) بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان (جماليات السرد الرقمي في المسرح المعاصر).

انعقاد المؤتمر العلمي الأول لسلامة المرضى في القاهرة

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) بالتعاون مع الرابطة المصرية لسلامة المرضى، المؤتمر العلمي الأول لسلامة المرضى في القاهرة تحت عنوان (سلامة المرضى.. أولوية صحية عالمية) برعاية من اتحاد الأطباء العرب.

حفل إصدار إعادة نشر كتاب (رسالة عن الإسكندرية القديمة)

ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، حفل إصدار إعادة نشر كتاب (رسالة عن الإسكندرية القديمة) لمحمود باشا الفلكي، صاحب الريادة في علم الفلك الحديث وعلم الفلك الأثري، بحضور كل من مدير مكتبة الإسكندرية، وكريمة السفير محمود صالح الفلكي مترجم الكتاب.

مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء تنظم قوافل طبية

تنظم مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، قوافل طبية مجانية إلى أودية شرم الشيخ، وتستمر القافلة حتى يوم الجمعة المقبل.

جامعة طنطا تنظم دوة تعريفية لبرنامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعة وجامعة "برادفورد"

تنظم جامعة طنطا ندوة تعريفية لبرنامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعة وجامعة "برادفورد" بالمملكة المتحدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ندوة (عمارة وحقوق حضارة.. أمريكا مشوار وحوار) ببيت المعمار المصري

ينظم بيت المعمار المصري، ندوة تحت عنوان (عمارة وحقوق حضارة .. أمريكا مشوار وحوار)، مع الدكتور أحمد راشد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ندوة (كيفية إعداد طفل ذو مسئولية اجتماعية) في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ندوة بعنوان (كيفية إعداد طفل ذو مسئولية اجتماعية)، تقديم صفا سيد أبو العزم استشاري نفسي وتعديل السلوك، في الساعة السابعة مساء.

حفل علي الهلباوي بقاعة النهر في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلا للفنان علي الهلباوي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء .

عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية مسرحية "المحطة" من دولة المجر في تمام الساعة الخامسة مساء، ويستضيف المسرح العائم الكبير عرضا مسرحيا بعنوان (الساعة الرابعة)، وتقدمه فرقة المسرح الحديث التابع لجمعية الشارقة للفنون الشعبية، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويستضيف مسرح الغد عرضا مسرحيا بعنوان "روميو.. روميو.. روميو" لفرقة چوشوا مونتن من سويسرا، في تمام الساعة السابعة مساء، ويستضيف مسرح الفلكي عرضا بعنوان (اكتشاف غموض غرفتك)، وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، في الخامسة مساء.