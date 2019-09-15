استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الدكتور صالح بن حمد التويجري أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وصرح مصدر بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط هنأ للدكتور صالح التويجري بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كأمين عام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.

وأضاف المصدر، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين لمعالجة التحديات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب العربية المتضررة.

وأشار التويجري، إلى أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر هي الذراع الإنساني لجامعة الدول العربية، وعليه فإنه يتطلع إلى الارتقاء بالتعاون لمجابهة ما تشهده المنطقة من أزمات إنسانية وخاصة فى تلك البلدان التى تمر به عدد من الدول من حروب ونزاعات داخلية.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام دعمه لما تقوم به المنظمة من جهود لتخفيف معاناة الشعوب العربية.

وذكر المصدر، أن اللقاء تناول الحديث عن إمكانية إبرام مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين الجانبين تشمل مختلف الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.