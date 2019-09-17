أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر

تقدم "الوطن" لقرائها استمرارا للخدمات التي تقدمها يوميا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.44 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.26 جنيه للشراء و20.43 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 19.08 جنيه للشراء و20.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.69 جنيه للشراء و18.09 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع، وسجّل في البنك التجاري الدولي نحو 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع.