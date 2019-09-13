تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، الموافق 13 سبتمبر، في عدد من البنوك، حيث جاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 20.18 جنيه للشراء و20.34 جنيه للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 19.18 جنيه للشراء و20.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.39 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.04 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.01 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي الكويتي نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع، وسجّل في بنك بلوم نحو 4.46 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.