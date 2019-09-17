غادر مطار القاهرة، صباح اليوم، وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة في زيارة عمل لروسيا.

يأتي ذلك تلبية لدعوة من كوناستنتين كوزاتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بمجلس الفيدرالية الروسي.

ويرافق النائب كريم درويش، عدداً من النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وهم: طارق الخولي أمين سر اللجنة، سوزى رفله، ماريان عازر، هشام سليم، عبدالله مبروك.

ومن المقرر أن يعقد وفد لجنة العلاقات الخارجية عدداً من المباحثات واللقاءات، مع ميخائيل بجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا ، ونائب رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وروسيا.

كما سيجرى التباحث حول قضايا التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ومناقشة تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جدير بالذكر أن وفدا روسيا برئاسة فريت موحاميتشين نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الفيدرالي الروسي، كان زار مصر وعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في يوليو الماضي، لتعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الاقتصادية والفنية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية والسياحية.

واتفق الجانبان في هذا الاجتماع على الاستمرار في العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في القضايا المشار إليها، وغيرها من قضايا التعاون المصري الروسي، في إطار السياسة الخارجية المصرية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتسم بالتنوع والانفتاح على جميع القوى الدولية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكافحة الإرهاب والتطرف ويحقق التنمية والأمن والاستقرار باعتبارها مقاصد عالمية.