أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية علي طريق الواحات بسبب حدوث كسر في ماسورة مياة بطريق الواحات القادم من الواحات اتجاه طريق الفيوم أمام الصالة المغطاة.

وكانت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، قد انتقلت على الفور لموقع هذا الكسر على هذا الطريق وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزه .

وتم عمل تحويل الحركة المرورية بالمساعدات الفنية اللازمة، حيث يسلك القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم يمينا طريق زويل (مدخل حدائق أكتوبر) بعد حي الأشجار حتى جامعة زويل ثم يسارا حتى طريق الفيوم بجوار محطه توتل للوقود.