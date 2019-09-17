أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 24 شخصًا وإصابة 30 آخرين، جراء وقوع انفجار قرب مسيرة انتخابية للرئيس أشرف غاني بإقليم "باروان".

ذكرت النبأ قناة "طلوع" الأفغانية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا التفجير حتى الآن.وتستمر هجمات المتشددين في جميع أنحاء أفغانستان في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني. وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية وقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد من جهة أخرى.