قال السيد هاني، الكاتب المتخصص في الشأن الدولي، إن الأزمة الأفغانية سوف تزداد تعقيدًا، إذا صدر قرارًا يقضي بتمديد بعثة مجلس الأمن في دولة أفغانستان.

وأضاف "هاني"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "extra news"، أن الحكومة الحالية ليس معترفًا بها من قبل حركة "طالبان" الإرهابية، لافتًا أن الأخيرة تسيطر على 70% من أراضي البلاد.

وتابع: "كل الانتخابات شهدت أعمال عنف كثيرة وصلت إلى 400 عملية، ومن ثم فإن الحل هو تشجيع الحوار الذي توقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان".

وتابع: "هناك حوار بين الحركة والولايات المتحدة قطع شوطًا طويلًا، وحقق بعض الإنجازات، ومن ثم فإن مواصلته قد يؤدي إلى التوصل لنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع".

وأشار إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية من كل الجوانب، لا إلزام طرف بعينه، بوقفها، حيث يتضمن ذلك حركة طالبان، الحكومة الأفغانية، والقوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الأفغانية.