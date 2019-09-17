رئيس جامعة القناة: "مميش" رمزا وطنيا لا يغفل دوره عبر التاريخ

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، كان له دورا بارزا في تطوير المجرى الملاحي، وتشييد القناة الثانية التي لعبت دورا كبيرا في زيادة أعداد السفن والقضاء على تعطل حركة الملاحة في انجاز عالمي غير مسبوق خاصة بعد قدرته في تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في حفر القناة خلال عام واحد.

وقال رحمي أن مميش سيظل رمزا وطنيا لا يغفل دوره عبر التاريخ والأزمنة، لافتا إلى إنه قاد المسئولية بكل ثقة وقدرة ونزاهة ووطنية .

وكان الدكتور طارق راشد رحمي شارك تكريم الفريق مهاب مميش في الاحتفالية التي نظمتها هيئة القناة والتي تزامنت مع الاحتفال بيوم المرشد برعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وحضرها عدد كبير من كبار المسئولين بمحافظات القناة وهيئة قناة السويس.

فيما قدم الدكتور طارق رحمي درع الجامعة للفريق مهاب مميش تقديرا لدوره الذي في خدمة المجرى الملاحي العالمي وإقليم قناة السويس.