كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة في قضية تهريب الآثار لإيطاليا، التي جرى إحالتها إلى محكمة الجنايات، أن القطع الأثرية التي جرى استعادتها، متنوعة وتخص عصور مصرية عدة قديمة بعضها يخص الأسرة العلوية وبعضها قطع ملكية، وكذلك عشرات القطع التي ترجع إلى الحضارات الإسلامية والبطلمية والرومانية بالإضافة إلى قطع تخص العصر الفرعوني المتأخر.

وكشفت التحقيقات أن عدد القطع المهربة عبر المتهمين، بلغ أكثر من 21 ألف قطعة، وقررت النيابة التحفظ على تلك القطع بمعرفة وزارة الآثار لحين صدور حكم في القضية.

وأمر النائب العام بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة في قضية الآثار المهربة، بينهم بطرس بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، مع ضبط وإحضار المتهم الهارب أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لإيطاليا في الأقصر.

ووفقا للمصادر، فإن 3 متهمين محبوسين في القضية وهارب واحد هو المتهم الإيطالي، وجرى إدراج اسمه بقوائم الترقب والوصول ونشرة الإنتربول للقبض عليه.