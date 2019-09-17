في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على المواطنين، أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مشرف معماري، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، سبق اتهامه في عدد 5 قضايا تبديد) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وحسب بيان أمني، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعثر بحوزته على 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من شهادات الخبرة خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، وعدد من طلبات التحويل خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد.

كما عثر بحوزته على مجموعة من نماذج قيد ميلاد خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، وعدد من من عقود إيجار أملاك خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية، بجانب مجموعة من نماذج قرار إجازة مرضية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية، فضلا عن أوراق بيضاء ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية. وبمواجهه المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي وحيازته للمضبوطات.