"التجارة ": 7.5% زيادة في صادرات مصر بالصناعات الغذائية خلال عام

قالت وزارة التجارة والصناعة إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد القومي، ويوفر الغذاء الآمن للمواطنين، ويسهم في توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب، وتابعت أن صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضي نحو 2 مليار و830 مليون دولار، كما بلغت خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجارى مليار و826 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و699 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة قدرها 7.5% .

جاء هذا بمناسبة افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس المصنعة بالعاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، ويوفر 100فرصة عمل مباشرة وأكثر من 5 ألاف فرصة عمل غير مباشرة .

وأضافت الوزارة أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشمل أسواق السعودية وليبيا والأردن والولايات المتحدة واليمن والإمارات والعراق والمغرب والكويت كما تشمل أهم بنود الصادرات المصرية في هذا القطاع البطاطس المصنعة والبصل المجفف ومنتجات الألبان والأسماك والتوابل والخضروات المجففة والمجمدة والزيوت والفاكهة المجففة والمجمدة والعسل والعصائر .

وأكدت حرص الوزارة على الارتقاء بمعايير الكفاءة والسلامة بقطاع التصنيع الغذائي بهدف تحسين تنافسية المنتج المصري بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لجعل مصر محوراً صناعياً وتصديرياً للصناعات الغذائية لأسواق الدول العربية وأسواق منطقة الشرق الاوسط.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بهذه المناسبة، إن هذا المصنع باستثمارات هولندية، يأتي تأكيدًا على تحسن بيئة الاستثمار في مصر، وجاذبية السوق المصري للاستثمارات الجديدة، خاصة الاستثمارات الهولندية، التى تمثل المركز الثاني في ضخ استثمارات مباشرة بمصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي الهولندي المباشر في مصر 10 مليارات دولار موزعة على 648 شركة.

وأضافت الوزارة إن الشركة المالكة لهذا المصنع ستكون من أوائل المستفيدين من التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على قانون الاستثمار خلال العام الحالي، ومن أهمها استفادة الشركات التي تقوم بتوسعات من مزايا التأسيس من حوافز وضمانات، وبهذا التوسع ستستطيع الشركة تعزيز مكانتها كأكبر شركة لإنتاج البطاطس في مصر، بقدرة إنتاجية تتخطى 150 ألف طن سنويًا، وتُضاعف صادراتها وتفتح أسواق جديدة للتصدير، حيث تقوم الشركة حاليًا بتصدير نصف إنتاجها إلى 22 دولة حول العالم، هذا بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الهولندية في مجال الصناعات الغذائية إلى مصر، مشيرة إلى قصة النجاح التى تحققها الشركة في التوسع باستثماراتها، مؤكدة أن أكثر من 70 % من المنتج محلي في المصنع الجديد وهو أمر رائع في ظل تعظيم المكون المحلي.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على تقديم كافة الحوافز والتيسيرات للمصدرين من أجل التوسع فى استثماراتهم فى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم القطاع الخاص وإزالة أي عقبات تواجهه من أجل التوسع في استثماراته بمصر.

ودعت الوزارة، في بيانها، المستثمرين الهولنديين في مصر للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث عقد الشراكات والاتفاقات الثنائية مع الحكومات والشركات الأفريقية، بغرض التوسع في التصدير والاستثمار في القارة، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية .