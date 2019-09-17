أعلنت أسرة المستشار محمد عزت عجوة،محافظ كفر الشيخ الأسبق، وفاته، اليوم الثلاثاء، موضحة أنه سيجري دفنه في مقابر الأسرة في قرية ديبي التابعة لمركز رشيد بالبحيرة التي ولد بها، وتشيع جنازته بعد صلاة العصر، والعزاء غدا الأربعاء أمام منزل الأسرة.

وتوفي محافظ كفر الشيخ الأسبق، عن عمر يناهز 77عاما، وعمل عجوة محافظا لكفر الشيخ في اغسطس 2013، وترك المحافظة في فبراير عام 2015، وولد عام 1942 ميلادية، بقرية ديبي الواقعة على نهر النيل بالقرب من قناطر أدفينا.

تخرج عجوة، في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1964 وتدرج في المناصب من معاون نيابة حتى محامي عام وقاضيا ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، وانتخب رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية لدورتين متتالتين بداية من 6 يناير 2010.