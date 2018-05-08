تسجيل الدخول

الوطن

محافظ كفر الشيخ مداعبا المحافظ الأسبق: "نفسي الناس تحبني نص ما بيحبوك"

منذ 24 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ مداعبا المحافظ الأسبق: "نفسي الناس تحبني نص ما بيحبوك"

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ

داعب اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، خلال كلمته باحتفالية تكريم حفة القرآن الكريم التي تُنظمها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة نهر الخير الخيرية.

وداعب المحافظ ، اللواء عابدين قائلا "أنا نفسي أبناء كفر الشيخ يحبوني نص ما بيحبوا عابدين لما أمشي وأسيب المكان ده، أنا بقالي سنتين ونص في المحافظة مفكرتش أعزم اللواء عابدين لحد ما اقترحت عليا رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير وأنا اخدت الكلمة من هنا وكلمته علطول".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، "لما كلمت رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، مقالش استنى أشوف اليوم ده أنا فاضي فيه ولا لأ، وكان رده سريع وقاطع وحاسم بتلبية الدعوة، ودا يدل على حبه الكبير للمحافظة العزيزة على قلبه، وبشكره على تشريفه لينا".

وتابع نصر، "من وقت ما جيت كفر الشيخ، لم يُذكر اسم محافظ بصفة مستمرة مثلما يُذكر اسم عابدين، وأنا أتمنى أن أنال ثقة وحب أبناء المحافظة مثل عابدين".

وكان محافظ كفر الشيخ، استقبل منذ قليل، اللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، ووكيل لجنة كلية علوم القرآن بطنطا، وذلك لحضور احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، ومنح 4 رحلات عمرة وجوائز مالية لـ105 من أوائل المدارس، ويحضر الاحتفالية أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية.

 

أخبار متعلقة

بالصور| محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس العاصمة الإدارية

بالصور| محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس العاصمة الإدارية
بالصور| محافظ كفر الشيخ يوزع 25 شهادة "أمان المصريين" على الأرامل

بالصور| محافظ كفر الشيخ يوزع 25 شهادة "أمان المصريين" على الأرامل
محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدفن صحي للمخلفات بـ163 مليون جنيه في مطوبس

محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدفن صحي للمخلفات بـ163 مليون جنيه في مطوبس
محافظ كفر الشيخ يكلف برفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

محافظ كفر الشيخ يكلف برفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ
محافظ كفر الشيخ: نفذنا تعليمات الرئيس بإنشاء 100 صوبة زراعية

محافظ كفر الشيخ: نفذنا تعليمات الرئيس بإنشاء 100 صوبة زراعية

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

محافظ الشرقية: إقامة 3 محطات غاز طبيعي بمراكز المحافظة

محافظ الشرقية: إقامة 3 محطات غاز طبيعي بمراكز المحافظة

صحفيو بورسعيد يرفضون أسلوب تعامل نائب رئيس النادي المصري

صحفيو بورسعيد يرفضون أسلوب تعامل نائب رئيس النادي المصري

"أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال وحديثي الولادة" بطب الأطفال في دمياط

"أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال وحديثي الولادة" بطب الأطفال في دمياط

بالصور| "هروب المستثمرين من قطر" يتصدر "تويتر" وأبناء الدوحة يستغيثون

بالصور| "هروب المستثمرين من قطر" يتصدر "تويتر" وأبناء الدوحة يستغيثون

إزالة 36 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالقوصية

إزالة 36 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالقوصية

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل