محافظ كفر الشيخ مداعبا المحافظ الأسبق: "نفسي الناس تحبني نص ما بيحبوك"

داعب اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، خلال كلمته باحتفالية تكريم حفة القرآن الكريم التي تُنظمها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة نهر الخير الخيرية.

وداعب المحافظ ، اللواء عابدين قائلا "أنا نفسي أبناء كفر الشيخ يحبوني نص ما بيحبوا عابدين لما أمشي وأسيب المكان ده، أنا بقالي سنتين ونص في المحافظة مفكرتش أعزم اللواء عابدين لحد ما اقترحت عليا رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير وأنا اخدت الكلمة من هنا وكلمته علطول".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، "لما كلمت رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، مقالش استنى أشوف اليوم ده أنا فاضي فيه ولا لأ، وكان رده سريع وقاطع وحاسم بتلبية الدعوة، ودا يدل على حبه الكبير للمحافظة العزيزة على قلبه، وبشكره على تشريفه لينا".

وتابع نصر، "من وقت ما جيت كفر الشيخ، لم يُذكر اسم محافظ بصفة مستمرة مثلما يُذكر اسم عابدين، وأنا أتمنى أن أنال ثقة وحب أبناء المحافظة مثل عابدين".

وكان محافظ كفر الشيخ، استقبل منذ قليل، اللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، ووكيل لجنة كلية علوم القرآن بطنطا، وذلك لحضور احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، ومنح 4 رحلات عمرة وجوائز مالية لـ105 من أوائل المدارس، ويحضر الاحتفالية أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية.