تقلت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إخطارا بالعثور على رفات لجثة متحللة، وعظام بشرية بمنطقة مرسى مبارك بطريق مرسي علم - القصير، وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بالعثور على رفات وعظام بشرية مجهولة الهوية، ونُقل الرفات لمشرحة مستشفى "جراحات اليوم الواحد" بمرسى علم، وحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة للتحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، حيث تشكل فريق بحث لمعرفة ملابسات الحادث والتعرف على هوية الجثة.