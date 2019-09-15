شن رجال الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر، عدة حملات، في شوارع مدن المحافظة، تحت إشراف العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف حشيش مدير الأمن، لضبط جميع مظاهر الخروج عن الشرعية.

وبحسب بيان أمني، تكمن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والمباحث الجنائية بالمديرية، من ضبط كلا من "سيد. خ"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2421/ 2014 جنايات، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنيه في قضية مخدرات، ضبط المدعو "مرتضى. ع. ع. ع"، والمطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 6273/ 2018 جنايات (شروع في سرقة)، والمحكوم عليه فيها بالسجن عاما، كما تم ضبط 460 متهما آخرين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، تنوعت بين "حبس جزئي، ومستأنف، وغرامات جزئية، وجنح مخالفات".

وفي إطار الحملات المرورية برئاسة العميد محمد صلاح مدير مرور البحر الأحمر، حُرِّرَت 975 ضبط مخالفة مرورية في يوم واحد، تنوعت بين "القيادة بدون رخصتي القيادة أو التسيير، وانتظار خاطئ، وموقف عشوائي، وتجاوز السرعة، ودراجات بخارية بدون تراخيص، وبدون لوحات معدنية".