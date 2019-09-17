محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألكسان تمهيدًا لافتتاحه متحفًا قوميًا للمحافظة

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، أعمال ترميم قصر ألكسان باشا الأثري الجاري تنفيذها تمهيدا لافتتاحه متحفا قوميا للمحافظة، يضم كافة المقتنيات والقطع الأثرية الموجودة بمحافظة أسيوط، والتي تمثل مختلف العصور والحضارات.

وأوضح المحافظ أن العمل جاري على قدم وساق لإعادة هيكلته وتطويره والانتهاء منه في أسرع وقت ممكن وطبقا للإمكانات المتاحة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الآثار، وضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل ورفع كفاءة المناطق الأثرية وتعظيم الاستفادة منها لجذب السياحة لها وإكسابها الشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بأسيوط كعاصمة للصعيد.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جاري ترميم وتطوير القصر وواجهته الخارجية واكتمال بنيته وترميم حوائطه، وإعادة المنقوشات والزخارف المميزة للقصر إلى طبيعتها وإعادة الشكل الجمالي له ليكون نقطة مضيئة لأسيوط.

وأضاف نور الدين أن تحويل القصر إلى متحف قومي للمحافظة، ليضم القطع الأثرية المختلفة والمقتنيات التي تمتلكها المحافظة وتمثل مختلف العصور (الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية و ....) وغيرها، بمثابة اهتمام بالتاريخ وصنع جيل مرتبط بوطنه وتاريخه العريق، خاصة عقب تحويله إلى مزار إثري وسياحي ونقل كافة القطع الأثرية المنتشرة في عدة أماكن بالمحافظة إليه، ليبرز إسهامات شعب أسيوط في الحضارة المصرية على مر التاريخ خاصة، وإنه يعد واحدا من أفخر القصور الأثرية ذات الطراز المعماري الفريد والتي تطل على النيل مباشرة ويرجع تاريخه إلى نهاية القرن الـ 19.