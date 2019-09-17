"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

لهواة الأنشاد الديني تقدم ساقية الصاوي اليوم على حفل المنشد على البلهاوي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا، على أن تكون سعر الذكرة 67 جنيها.

اذا كنت تبحث عن مكان تستمع في الأسرة بأكملها يمكنك التوجه للسيرك القومي بالعجوزة، حيث يقدم عروض الحيوانات المفترسة والأليفة والسحر والخيال والأكروبات العالمية ومهرجي السيرك، وذلك يوميا من الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر من 50 إلى 75، 100 جنيه، 150 جنيهًا، ويحسب الطفل ذو الثلاث سنوات بتذكرة كاملة.

يعرض اليوم المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية حفل الموسيقار عمر خيرت، وذلك في تمام الساعه الثامنة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر من 360 جنيهًا و610 جنيهات، 810 جنيهات.

قرر فريق مسرحية "المتفائل" تغيير وجهة النظر المتداولة حول يوم الثلاثاء، وذلك بعرض المسرحية اليوم، بعد أن قرر البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار مد فترة العرض 15 ليلة إضافية، وذلك للمرة الثانية على التوالي نظرا للإقبال الجماهيري.

ويتراوح سعر التذاكر بين ‎30 و50 و70 و100 جنيه.