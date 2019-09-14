ما تيجي نخرج.. حفل الحضرة بـ"الساقية" و"أسياد الزار" على مسرح الضمة

"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- عرض الفيلم الكوميدي الأمريكي "Mrs. Doubtfire" في سيما دكة أضف الساعة 6 مساءً، والحضور مجاني.

- عرض مونودراما بعنوان "انتحار معلن" على مسرح الغد "البالون" في العجوزة الساعة 7 مساءً، والحضور مجاني.

- حفل "سويت ساوند" باند في "رووم آرت سبيس" بجاردن سيتي الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل موسيقي لعازفة الهارب منال محيي الدين بمصاحبة فرقة أنامل شرقية بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- عرض مسرحية "ماما" على مسرح الفلكي في الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفلة إنشاد صوفي مع فرقة الحضرة بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- حضرة أسياد الزار على مسرح الضمة الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.