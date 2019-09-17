أكدت الفنانة مي كساب، طرح فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 2 أكتوبر المُقبل، وذلك بعد تأجيله عدة مرات، كان آخرها، موسم عيد الأضحى الماضي.

ونشرت "مي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" البرومو الدعائي الأول للفيلم، إذ ظهرت بصحبة عدد من الفنانين، منهم محمد سلام وأحمد فتحي.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين من نجوم الشباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وتعرقلت حياتهم بعيدًا عن الأضواء لعدم رغبة المنتجين والمخرجين في إسناد أدوار لهم، فيقرروا العودة عبر إنتاجهم عملًا على نفقتهم الشخصية عن الكائنات الفضائية.

"الطيب والشرس واللعوب" من بطولة كل أحمد فتحي، مي كساب، محمد سلام، بيومي فؤاد، طارق الإبياري، من إنتاج إيهاب السرجاني، سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامي رزق الله.