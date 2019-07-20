يشارك الفنان أحمد فتحي في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى.

ويقدم فتحي، وفق ما أعلن في بيان له، شخصية تدعى "خلدون" وهو فنان يشتهر بالشراسة لكنه على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة، ويعرف لدى الجمهور بشخصية أرستقراطة.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين من نجوم الشباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينات، ولكن تدهور بهم الحال وتعرقلت حياتهم بعيدًا عن الأضواء لعدم رغبة المنتجين والمخرجين في إسناد أدوار لهم، فيقرروا العودة عبر إنتاجهم عملًا على نفقتهم الشخصية عن الكائنات الفضائية.

"الطيب والشرس واللعوب" بطولة كل من أحمد فتحي، مي كساب، محمد سلام، بيومي فؤاد، طارق الإبياري، من إنتاج إيهاب السرجاني، سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامي رزق الله.