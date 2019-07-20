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«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

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إقبال المواطنين على القافلة الطبية المشتركة في مستشفى الطور العام

إقبال المواطنين على القافلة الطبية المشتركة في مستشفى الطور العام

جامعة أسيوط: مستعدون لاستقبال طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية

جامعة أسيوط: مستعدون لاستقبال طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية

غدا.. قطع الكهرباء عن 6 قري في مركز مغاغة بالمنيا للصيانة

غدا.. قطع الكهرباء عن 6 قري في مركز مغاغة بالمنيا للصيانة

294 ألف جنيه مساعدات من "أورمان الغربية" لزواج اليتيمات

294 ألف جنيه مساعدات من "أورمان الغربية" لزواج اليتيمات

خروج جميع مصابي "تسمم الأرز الفاسد" من مستشفي ديرمواس بالمنيا عدا طفل

خروج جميع مصابي "تسمم الأرز الفاسد" من مستشفي ديرمواس بالمنيا عدا طفل

بالصور.. أتوبيسان إضافيان لخدمة سكان قنا الجديدة

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"بندر عباس".. ميناء شيدته بريطانيا لـ إيران قبل 4 قرون لتحتجز فيه ناقلة اليوم

"بندر عباس".. ميناء شيدته بريطانيا لـ إيران قبل 4 قرون لتحتجز فيه ناقلة اليوم

صور.. طلاب كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم "بالروح بالدم نفديك يا شعب مصر"

صور.. طلاب كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم "بالروح بالدم نفديك يا شعب مصر"

القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

أبطال الألعاب الفردية لـ"الجماهير": "شجعونا.. وهنفرحكم"

أبطال الألعاب الفردية لـ"الجماهير": "شجعونا.. وهنفرحكم"

خلافات بين العلماء والسلفيين حول تعديل صورة "فيس آب".. "تلاعب بالخلقة" أم "مجرد لهو"؟

خلافات بين العلماء والسلفيين حول تعديل صورة "فيس آب".. "تلاعب بالخلقة" أم "مجرد لهو"؟

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