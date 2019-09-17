تابعت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، وقررت مجازاة مدير ووكيل مدرسة محلة أبو علي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، لعدم توزيع الطلاب في الفراغات، وعدم توزيعهم في فصول غير مستغلة كفصول، مما أدى لتكدس الطلاب.

كما قررت تحويل مسئولين بإدارة دسوق، للتحقيق لعدم متابعتهم المدرسة، استعدادا للعام الدراسي الجديد، ولعدم العمل على تقليل الكثافة بالفصول.

وأكدت وكيل الوزارة، على أنه جرى تقليل الكثافة بالفصول بالمدرسة، وفتح 4 فصول جديدة لخفض الكثافة، مشيرة إلى أن افتتاح الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ لـ 36مدرسة دخلت الخدمة، يهدف لخفض الكثافة.