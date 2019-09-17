أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، فتح باب التسجيل للحصول على شهادة "بورد" الأكاديمية الطبية العسكرية، والمعتمدة من جامعة كارديف متربوليتان بالمملكة المتحدة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ذلك يتم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة، وغيرهم والعاملين في المجال الصحي.

وتشمل شهادة "بورد" الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف متربوليتان بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تخصصات:

- إدارة المستشفيات المهنية.

- اقتصاديات الصحة.

- إدارة الرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية.

ومن المقرر، أنه يجرى فتح باب التسجيل مع إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية، في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2019.