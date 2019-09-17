وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن لمواجهة التغييرات المناخية المقبلة والخاصة بفصل الخريف، وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات لسيول.

رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة التغييرات المناخية بفصل الخريف

وذكرت وزارة التضامن، أنه جرى رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 خصصت لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، وجرى توجيه إدارات الإغاثة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها من البطاطين والأغطية والخيم والوسائد وغيرها استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.

كما جرى تفعيل غرف العمليات على مستوى المديريات وربطها بالوزارة لاستقبال شكوى وبلاغات المواطنين والتدخل الفوري إزاءها للحد من التبعات، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي وجمعية الهلال الأحمر المصري، والأجهزة التنفيذية المختلفة للتنسيق تحت مظلة التكامل في تقديم الخدمات.

وأشارت إلى انه يتبع الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة كما توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة وفق أحدث أساليب التدريب لتكون على أهبة الاستعداد لتولي المهام والإغاثة المطلوبة.

وصرح محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأنه تمت مراجعة مهمات الاغاثة القائمة بالمراكز للتأكد من كفاءتها والاحتياجات الفعلية وبخاصة في المحافظات المعرضة السيول، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المكثفة لرفع كفاءة العاملين بمراكز الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري للتدريب على سرعة وكفاءة إجراء التدخلات اللازمة إزاء الحالات الطارئة.