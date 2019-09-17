نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 29

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 24 34

الفيوم 24 35

بني سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 25 40

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 26 43

الرياض 25 41

المنامة 30 38

أبو ظبي 30 40

الدوحة 28 38

الكويت 26 44

دمشق 14 33

بيروت 25 30

عمان 16 32

القدس 18 28

غزة 20 30

بغداد 25 42