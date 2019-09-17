أعلنت جامعة قناة السويس عبر بوابة الوظائف الحكومية حاجتها لشغل وظائف شاغرة تتمثل في:

مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

شروط وظائف جامعة قناة السويس

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

الحصول على دورات تدريبية في الحاسب الآلي والإدارة.

المعرفة الكافية بأحد اللغات الأجنبية.

​القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط وبرامج العمل ومتابعتها.

​وتقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة مرفقاً بها المستندات المذكورة من أصل، 7 نسخ، علي أن تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، علماً أنه لا يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو التي ترد قبل أو بعد ميعاد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط عالية.

​وعلى راغبي التقدم لشغل الوظائف استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المطلوبة ويمكن الحصول عليه من الموقع، مرفقاً به موقفة بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة مدعمًا بالمستندات التالية:

1) بيان الحالة الوظيفية.

2) 6 صور شخصية مقاس 4*6 حديثة.

3) صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

4) بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

5) اقتراحات لتطوير الوظيفة المتقدم لطلب شغلها أو أحد أنشطتها الرئيسية بالإضافة للنموذج الرسمي للتطوير محمل على "CD".

وآخر موعد للتقدم للوظائف 8 أكتوبر المقبل.