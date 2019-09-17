أعلنت شركة "إم جي موتور" عن بدء بيع طرازها الجديد كليا "RX8" من فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) متوسطة الحجم، في أسواق الشرق الأوسط، ومن المتوقّع أن تُحدِث تأثيراً بارزاً في السوق الإقليمية، حيث تستمر المركبات الكبيرة القادرة على السير فوق الطرق الوعرة بكسب شعبية متنامية.

وتتميز مركبة "إم جي" الأولى 7 مقاعد عبر تجهيزاتها الغنية جداً ومساحاتها الرحبة، ومن خلال تميزها عبر قاعدة العجلات الأكبر والمساحة الأوسع المتوفرة لصف المقاعد الثالث ضمن فئتها، وبفضل قوتها ورحابتها، تحجز هذه المركبة مباشرة موقعاً متفرداً عن منافساتها.

وأعلنت "إم جي" المملوكة من شركة "سايك موتور" أن أسعار مركبات RX8 الجديدة ستبدأ من 21.850 دولار أمريكي للطراز الأساسي، وصولاً إلى 25.700 دولار للطراز بفئة التجهيزات الأعلى.

ومن جانبه قال توم لي، المدير التنفيذي لدى "سايك موتور الشرق الأوسط": "تعد RX8 بالفعل مركبة تاريخية من علامة (إم جي) التجارية، وواحدة نعتبرها مثالية لأسواق الشرق الأوسط، حيث تتمتع بكافة العناصر الإيجابية التي تشتهر بها (إم جي)، وتوفر كل هذا ضمن باقة رائعة لتقديمنا إلى شريحة جديدة بالكامل من العملاء".