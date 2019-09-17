أعرب حزب الكتائب اللبنانية، اليوم، عن قلقه الشديد إزاء التوتر السائد في منطقة الخليج العربي، على نحو يهدد الأمن والسلام الإقليميين والمصالح العربية المشتركة، محذرا في نفس الوقت "حزب الله" من توريط لبنان وإقحامه في صراعات المنطقة بأوامر خارجية، في إشارة إلى إيران دون تسميتها.

وشجب حزب الكتائب اللبنانية - في ختام اجتماع مكتبه السياسي، برئاسة النائب سامي الجميل - الاعتداء الذي تعرضت له المنشآت النفطية للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أهمية الامتثال للقرارات التي أصدرتها مؤخرا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في شأن اتهام أحد الكوادر العسكرية لـ"حزب الله"، سليم عياش، بتنفيذ اغتيالات ومحاولات اغتيال سياسية من خلال تفجيرات، وذلك باغتيال السياسي اللبناني البارز جورج حاوي، ومحاولة اغتيال عضو مجلس النواب مروان حمادة ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق إلياس المر.

وفي سياق آخر، حذر "حزب الكتائب" اللبنانية من خطورة المساس بالقوات المسلحة واستهداف معنويات المؤسسة العسكرية، مشددا على أن الجيش هو رأس الحربة في الدفاع عن لبنان، بما يقتضي بالضرورة الحفاظ عليه وصونه حماية للدولة وكيانها.