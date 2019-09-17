أعلن رئيس بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، كاسام أوتيم، اليوم، أن الانتخابات الرئاسية التونسية جرت في جو من السلم والأمان، موضحا أن ذلك دليل على نضج التجربة الديمقراطية التونسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

واعتبر أوتيم - خلال ندوة صحفية - أن نسبة الإقبال على الاقتراع متواضعة بالمقارنة بانتخابات 2011 و2014، داعيا السلطات التونسية إلى تحفيز التونسيين على المشاركة بكثافة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفي الانتخابات التشريعية.

وكانت بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا تضم 18 ملاحظا قد تواجدت بـ 118 مكتب اقتراع بمختلف أرجاء تونس.

جدير بالذكر أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي إن سعيّد حصل على 18.4% من الأصوات، في حين حصل القروي على 15.58%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".